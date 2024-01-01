За май система маркировки не дала продать в Пермском крае почти 2 тысячи единиц просроченной молочной продукции Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае за май, благодаря системе маркировки, была заблокирована продажа 1,7 тыс. единиц просроченной молочной продукции. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Механизм блокировки продаж был разработан для защиты потребителей от покупки некачественных или нелегальных товаров. «При сканировании маркировки касса магазина обращается к данным системы «Честный знак», чтобы получить сведения о товаре. Если товар просрочен или запрещён к продаже, касса не даст его продать», — объяснил заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Напомним, с 1 апреля в РФ поэтапно вводится разрешительный режим. Это механизм автоматической блокировки продаж нелегальной и просроченной продукции. Сначала режим действовал только для табака и пива, а с 1 мая запустился для воды и молочной продукции. Пока он обязателен только в крупной рознице, для мелкой розницы передача данных станет обязательной с сентября.

В целом по стране по итогам мая разрешительный режим остановил продажу более 1,8 млн единиц нелегальной и просроченной молочной продукции: 29% пришлось на блокировку молочки, которая не введена в оборот, 26% — на товары с признаками контрафакта, 18% — на продукцию с истекшим сроком годности.

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