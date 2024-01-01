На юго-западе Прикамья в июле вырастет риск возникновения лесных пожаров Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В течение июля в юго-западной части Пермского края в результате тёплой и сухой погоды вырастут риски ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

Специалисты федерального ведомства на основе данных Росгидромета и многолетних данных о горимости лесов разработали предварительный прогноз рисков ЧС по лесным пожарам на июль для всей территории страны. Так, в Приволжском округе, кроме части Прикамья, в зоне риска будет находиться вся территория Республики Марий Эл и Чувашской Республики, центральная часть Ульяновской, Нижегородской и Оренбургской областей, юго-западная часть Кировской области, западная часть Самарской области, Республики Башкортостан, западная и северо-восточная части Республики Татарстан. Всего названо 58 регионов России, где риск лесных пожаров возрастёт.

В Авиалесоохране пояснили, что прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах, на дорогах, в дачных сообществах и населённых пунктах, а также от оперативности обнаружения и тушения ландшафтных и лесных пожаров.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.