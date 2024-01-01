Координатором Пермского регионального отделения ЛДПР вновь стал Олег Постников Константин Бусовиков перешёл на позицию зама Поделиться Твитнуть

Сергей Федорович

На отчётно-выборной партийной конференции Пермского регионального отделения ЛДПР состоялись перевыборы руководящих органов и были выдвинуты кандидаты на осенние муниципальные выборы в Прикамье. Координатором Пермского регионального отделения ЛДПР после двухгодичного перерыва снова избран Олег Постников, возглавляющий фракцию ЛДПР в заксобрании. Об этом Постников сообщил сам на своей странице ВКонтакте.

Прежний координатор Константин Бусовиков перешёл на позицию заместителя.

«В состав незначительно обновлённого координационного совета регионального отделения партии вошёл, в том числе, участник СВО, координатор ЛДПР в Уинском Анатолий Мухин. Руководителем Контрольно-ревизионной комиссии по-прежнему остаётся Косарева Виктория Станиславовна», — написал Постников.

Реготделение ЛДПР выдвинуло 249 кандидатур во все 249 избирательных округов на предстоящих выборах местных дум в 22 муниципальных округах и четыре кандидата на четырёх дополнительных выборах в четырёх муниципальных округах. Делегаты конференции единогласно поддержали предложенные кандидатуры.

Ранее, на заседании Координационного совета 26 июня, были избраны кандидатуры для выдвижения от партии на довыборы в Законодательное собрание Пермского края по двум округам. По округу №12 кандидатом станет 51-летний Владимир Бражников, координатор Соликамского местного отделения ЛДПР и сотрудник АО «Соликамский завод «Урал»: а по округу №20 — 24-летний Ян Романов, руководитель молодёжного отделения Пермского регионального отделения ЛДПР.

Напомним, с 6 по 8 сентября 2024 года в Пермском крае пройдут выборы в 22 местные думы, довыборы в думы в четырёх округах и довыборы в ЗС по двум округам.

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