С 1 июля в Прикамье начнут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию Жители региона будут платить больше Поделиться Твитнуть

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Со следующей недели в Прикамье вводятся дифференцированные тарифы на электричество. Такая мера приведёт к увеличению цены киловатт-часа, если домохозяйство превысил определённый уровень расхода электроэнергии в течение месяца. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

В декабре прошлого года минтарифов Пермского края приняло постановление о новых тарифах на электроэнергию для населения в 2024 году. В документе говорилось, что дифференцированные тарифы будут зависеть об объёма потребления: чем он выше, тем больше будет тариф.

Например, одноставочный тариф для горожан в домах с газовыми плитами поднимется с 5,05 руб. за 1 кВт-ч до 5,5 руб. для первого первого диапазона объёмов потребления, до 5,51 руб. — для второго диапазона и до 9,63 руб. — для третьего.

Ранее, до введения дифференцированных тарифов, жителям региона рекомендовали ежемесячно передавать показания электросчётчика для точного определения объема потребления электроэнергии в текущем месяце.

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