В Перми 17-летняя студентка отказалась от своего ребёнка, но потом забрала его Молодая мама передумала через два дня после родов Поделиться Твитнуть

Фото: Дедморозим

В пермском роддоме 17-летняя студентка Ирина (имя изменено — Ред.) после родов решила отказаться от ребёнка, однако через два дня передумала и вернулась за малышом. Позже она рассказала, что испугалась потерять учёбу. Также у девушки страх был перед родителями, так как вся семья живёт в однокомнатной квартире. Однако в итоге молодая мама смогла и сохранить за собой место в учебном учреждении и решить вопросы с родственниками.

Как рассказали в благотворительном фонде помощи детям «Дедморозим», девушка написала отказ от новорождённого сразу после родов. Парень девушки даже не знал, что она была беременна. У Ирины был страх за ребёнка — она думала, что он окажется чужим, однако с помощью Службы сохранения семей фонда «Дедморозим» она справилась с тревогой.

По словам Ирины, вовремя подоспевшая поддержка помогла ей понять, что не надо ничего бояться. Её малышу уже 9 месяцев, а девушка не бросила учёбу и наладила отношения с отцом ребёнка.

Координатор помощи семьям фонда «Дедморозим» Анна Фелицына рассказала, что когда они встретились с Ириной в роддоме, она спросила: «Вы сейчас пойдёте к моему малышу?». После этого девушка сама предложила сходить с ней проведать его.

«Мы вместе нашли медсестру, и когда девушка увидела сына, больше не захотела с ним расставаться. Хотя места в квартире для родителей, Ирины с ребёнком и ещё двух сестёр маловато, живут они достаточно дружно. Бабушка малыша уехала на заработки в другой город, а мама справляется и с малышом, и с учёбой», — пояснила Анна Фелицына.

За год работы службы помощи семьям в кровных семьях удалось сохранить шесть новорождённых, а родители ещё 112 детей получили комплексную помощь психологов и юристов.

В России с 2011 года в Пермском крае начали устанавливать беби-боксы, или «окна жизни». Это специально оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка и передачи его на попечительство госслужбам и органам. Обычно бэби-боксы устанавливают при медицинских учреждениях или при религиозных организациях. В России беби-боксы ест в 11 регионах. Пермский край был первым субъектом РФ, где они появились. Установка беби-боксов вызывала неоднократные дискуссии в обществе.

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