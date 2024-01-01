В Прикамье будут судить риэлтора за мошенничество с аварийным жильём Она перепродала его в три раза дороже Поделиться Твитнуть

Прокуратура Губахи утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ведомстве установили, что с 2017 по 2021 год женщина с помощью мошеннических действий получила из бюджета деньги, которые выделяются в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по нацпроекту «Жильё и городская среда».

У злоумышленницы были навыки риэлторской деятельности, поэтому он подыскала людей, которые жили в аварийном муниципальном фонде и согласились получить деньги от продажи квартир. Эту недвижимость женщина потом продала в три раза дороже. Новые фиктивные собственники обратились в администрацию Губахинского муниципального округа с заявлением о получении выкупной стоимости для приобретения нового жилья. Муниципалитет выплатил им в общей сложности более 2,3 млн руб. Полученные деньги подставные лица по заранее достигнутой договорённости передали обвиняемой.

Уголовное дело в отношении злоумышленницы направят в Губахинский городской суд для рассмотрения по существу.

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