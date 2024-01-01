В выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни, 29 и 30 июня, сотрудники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за дорожным движением.

В ведомстве рассказали, что внимание дорожных полицейских будет направлено в первую очередь на профилактику ДТП и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе на выявление водителей, управляющих автотранспортом в пьяном виде.

Нетрезвые шофёры, по-прежнему, одна из главных угроз безопасности дорожного движения. В 2023 году каждый четвертый погибший в автоавариях в Пермском крае распрощался с жизнью по вине пьяного водителя. В этом году на территории Перми сотрудниками ГИБДД Перми уже были выявлены 1667 пьяных шофёров. Об этом сообщил замначальника отдела Госавтоинспекции УМВД Перми Александр Буков.

«О случаях, нетрезвого вождения, просим сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102», — обратились к горожанам сотрудники ГАИ.













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