Пермь и район Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин и глава Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Сергей Оверчук подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Адмиралтейский район основан в 1704 году, он расположен на левом берегу реки Невы и входит в число центральных. Большая часть территории района, между Большой Невой и Фонтанкой, входит в историческое ядро Петербурга, планировка которой сложилась главным образом в первой половине XVIII века.

Глава Перми считает, что установление официальных партнерских связей на муниципальном уровне города Перми и Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга «будет способствовать дальнейшему развитию культурных, общественных и гуманитарных связей, взаимопомощи между нашими городами».

Напомним, между правительством Санкт-Петербурга и правительством Пермского края уже существует договор о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Он был подписан в 2021 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.