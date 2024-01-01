В Пермском крае мужчину осудили на 11 лет за попытку убийства, кражу и хищение имущества Житель Октябрьского пытался убить и сжечь своего приятеля Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В посёлке Октябрьский вынесли приговор 56-летнему местному жителю, которого признали виновным в четырёх эпизодах: разбое с применением насилия, опасного для жизни; покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью; краже и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога.

Как установил суд, вечером 24 января злоумышленник распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым в его доме. Во время попойки обвиняемый решил завладеть имуществом приятеля. Для этого он напал на него и нанёс множественные удары ножом по телу, после чего похитил его сотовый телефон и вещи.

Чтобы скрыть преступления, мужчина поджег вещи и постельные принадлежности рядом с лежащим на полу потерпевшим.После этого он скрылся с места преступления с похищенным имуществом.

Несмотря на причинённые ножевые ранения и термические ожоги, потерпевший смог выбраться из горящего дома. Мужчину отвезли в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Следователи допросили более 30 свидетелей и провели множество судебных экспертиз.

В итоге суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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