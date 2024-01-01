В Прикамье на трассе погиб мотоциклист Он разбился в Сивинском районе Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Утром 28 июня в Сивинском районе Пермского края 39-летний водитель мотоцикла «Хонда» разбился на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.

По предварительным данным, около 10:45 на автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь в направлении Киров двигался мотоциклист, который на 945 км по не установленным причинам наехал на металлическое ограждение справа по ходу движения.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Сейчас по факту ДТП полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи со смертельной аварии сотрудники Госавтоинспекции Прикамья обратились о всем владельцам мотоциклов. Водителей прост быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, не нарушать нормы дорожной безопасности, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.