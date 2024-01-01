Алёна Бронникова В Прикамье вынесли приговор криминальному авторитету по прозвищу Марик Суд назначил Марату Мусину 11,5 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой суд 28 июня вынес приговор отбывающему 10-летний срок за торговлю наркотиками Марату Мусину по прозвищу Марик. По информации пресс-службы суда, осуждённый признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, которая запрещена судом в связи с экстремистской деятельностью) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

«С учётом неотбытой части наказания суд назначил Мусину наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет 6 месяцев со штрафом в размере 330 000 руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных организаций, на срок два года и с ограничением свободы на срок два года», — сообщили в суде.

Отмечается, что первые четыре года Мусин будет отбывать в тюрьме, затем его переведут в исправительную колонию особого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Как обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии стал первым в региональной практике. Установлено, что в 2021 году сходка воров в законе назначила Мусина «положенцем» в ИК №9. Он выбрал из подчинённых «смотрящих» за отрядами, которые руководили действиями заключённых, контролировали азартные игры и местный «общак». Сам осуждённый вины не признал. Гособвинение требовало приговорить его к 12,5 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет заключения в тюрьме и к штрафу в 350 000 руб.

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