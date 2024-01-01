Алёна Бронникова За полгода УФАС наложило более 1 млн рублей штрафов на органы власти Прикамья Количество поступивших жалоб на нарушение торгов снизилось по сравнению с 2023 годом Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

За первые шесть месяцев 2024 года на органы власти Пермского края было наложено более 1 млн руб. штрафов. Такие данные приводит Пермское УФАС по итогам контроля органов власти и процедур торгов.

«Выдано органам власти восемь предупреждений, на 4 больше, чем за первую половину 2023 года. Возбуждено одно дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении ПФИЦ УрО РАН. Общая сумма штрафов составила 1,1 млн руб.» — рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно представленной информации, за полгода в УФАС поступило 105 жалоб на нарушение процедур проведения торгов — это на 45 меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 42 жалобы были признаны обоснованными. Основными причинами стали нарушение порядка оценки заявок участников закупок, неполная или недостоверная информация о предмете закупки в документации, избыточные требования исполнения договора, неправомерное отклонение заявок участников, а также противоречия в документации.

Также за период с января по июнь антимонопольщики рассмотрели 77 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства со стороны органов власти. Признаки нарушений были выявлены в сферах пассажирских перевозок общественным транспортом, ритуальных услуг и аренды государственного или муниципального имущества.

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