В Прикамье выставлены на продажу лесные насаждения на 50 участках Общий объём заготовки древесины на них превышает 133 тысячи кубометров Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило о проведении электронного аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины. Он состоится 17 июля 2024 года на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».

По данным краевого минприроды, на аукцион выставлено 50 лесосек с общим объёмом заготовки древесины 133,6 тыс. кубометров.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с Лесным кодексом РФ принять участие в аукционе могут принимать компании малого и среднего бизнеса. Заявки от предпринимателей подаются на указанной платформе с 28 июня до 10:00 15 июля по московскому времени (12:00 прм). Для этого необходимо пройти регистрацию.

«Электронная цифровая подпись обязательна для всех участников электронных торгов. Ей вы подтверждаете свои действия на площадке», — подчеркнули в региональном в минприроды.

В ведомстве добавили, что по всем вопросам предстоящих торгов заявители могут обратиться в службу техподдержки АО «Сбербанк – АСТ» по телефонам: +7 (495) 787-29-97/99, +7 (495) 539-59-23.

Номер извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № в ГИС Торги 22000137540000000064. Ссылка на сайте торгов: https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/6672612392f42103e7b4270c.

Номер процедуры на официальном сайте АО «Сбербанк – АСТ» № SBR012-2406210014. Ссылка на сайте АО «Сбербанк-АСТ»: https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/13/0/0/2054517.

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