Зарина Ситдикова Пермское предприятие претендует на получение национальной промышленной премии «Индустрия» Жюри конкурса высоко оценило проект производства мелованного картона Поделиться Твитнуть

Компания «КАМА» из Краснокамска стала одним из пяти номинантов национальной промышленной премии Российской Федерации «Индустрия». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Всего на конкурс поступило 340 заявок от предприятий со всей страны. По данным организаторов, премия «Индустрия» вручается за внедрение в сфере промышленного производства новой продукции для массового применения и уникальных технологий, способствующих увеличению выпуска продукции. Среди основных критериев отбора и оценки — технологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой характер проекта и конкурентоспособность на глобальном рынке.

На премию ООО «КАМА» заявило передовую технологию производства упаковочного мелованного картона FBB из белёной химико-термомеханической массы (БХТММ), изготовленной из осинового баланса. Пермское предприятие – единственное в мире, изготавливающее картон из осины. Эффективность использования лесных ресурсов на участках лесозаготовки выросла с 55 до 94-96%.

Как ранее отмечал глава Прикамья Дмитрий Махонин, производство мелованного картона в Краснокамске – это самый крупный за весь постсоветский период региональный инвестиционный проект в целлюлозно-бумажной промышленности.

«Инвестиции в проект составили 25 млрд руб. Очень важно, что для его реализации было создано дополнительно 500 рабочих мест. Кроме того, новое производство способствует увеличению налоговых поступлений в бюджеты разных уровней», — подчёркивал глава Прикамья.

Благодаря своей разработке «КАМА» заняла 2/3 рынка чайной упаковки в нашей стране, порядка 18% всей упаковки для макаронных изделий, 10% — для табачной продукции, около 30% — для упаковки фармацевтических препаратов. Продукция компании позволила заместить зарубежные картоны.

По данным пресс-службы губернатора Пермского края, продукция компании «КАМА» будет представлена на стенде минпромторга России в рамках выставки "Иннопром-2024". Лауреат премии будет объявлен на главной стратегической сессии выставки в Екатеринбурге 8 июля.

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