Алёна Бронникова В Кировском районе Перми пенсионеры устроили драку Один из них госпитализирован Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция Кировского района Перми расследует конфликт двух пенсионеров. Для одного из участников последствия оказались тяжёлыми. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе краевого МВД, в отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 73-летнего местного жителя. Мужчина поступил в больницу с различными травмами, полученными в ходе конфликта с незнакомцем на улице.

Как выяснили сотрудники МВД, инцидент произошёл, когда пострадавший шёл во дворе дома по ул. Адмирала Ушакова. Он обратил внимание, как водитель проезжавшего мимо автомобиля посигналил женщине, которая шла по обочине. От неожиданности женщина испугалась и упала. Мужчина подошёл к машине и сделал замечание водителю.

«Между мужчинами завязался словесный конфликт, в ходе которого потерпевший не справился со своими эмоциями и ударил оппонента по лицу. Чтобы его остановить, водитель взял связку ключей, вышел из автомобиля и нанёс ими удары по голове пенсионера, после чего скрылся. Причинённые пострадавшему травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 67-летний житель Перми. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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