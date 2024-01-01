Председателем Совета судей Пермского края стала Татьяна Журавлёва Она является зампредседателя Пермского краевого суда Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

На выездном заседании Совета судей Пермского края, прошедшем 27 июня 2024 года в Лысьвенском городском суде, избрали нового председателя Совета. Открытым голосованием единогласно на должность назначена заместитель председателя Пермского краевого суда Татьяна Журавлева. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Напомним, первый состав Совета судей Пермской области в 1993 году возглавлял Александр Закомлистов, член Пермского областного суда. А руководителем первого состава Совета судей Пермского края в 2007 году стала Валентина Лифанова, председатель Чайковского городского суда Пермского края. С мая 2021 года орган возглавляла председатель судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда Ольга Бузмакова.

В задачи Совета судей входит защита прав и интересов судей, содействие в совершенствовании судопроизводства и судебной системы, участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности, утверждение авторитета судебной власти. С учётом необходимости оперативной и эффективной реализации поставленных задач в составе Совета судей образованы президиум Совета судей Пермского края и комиссии Совета по вопросам совершенствования законодательства, организационному, ресурсному обеспечению судов, награждению и социальной защите судей, кадровой политике, этике, связям с общественностью и пр.

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