Работодатели в Пермском крае увеличили на 42% число вакансий для кандидатов без опыта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во втором квартале 2024 года в Пермском крае на 42% увеличилось число вакансий, в которых работодатели готовы были рассматривать кандидатов без опыта. Такой рост фиксируется при сравнении с цифрами второго квартала 2023 года. Об этом сообщает hh.ru.

В настоящий момент в регионе актуальны 20,9 тыс. вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. 19% всех вакансий для начинающих специалистов открыты в компаниях из отрасли розничной торговли, еще 12% — из отрасли «информационные технологии, системная интеграция, интернет», 10% — из телекома, 7% — в логистике, 5% приходится на отрасль «непищевые товары народного потребления».

Медиана зарплат у специалистов без опыта увеличилась год к году на 25% и составила 45,6 тыс. руб. Самые большие зарплаты предлагают водителям (205 тыс. руб.), электромонтажникам (144 тыс. руб.) и агентам по недвижимости (110 тыс. руб.).

«Работодатели сохраняют курс на расширение границ найма, в том числе, за счёт снижения требований к опыту соискателей», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

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