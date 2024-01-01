В Пермском крае восстановят старейший монастырь Работы будут проводиться в рамках мирового соглашения между митрополией и госинспекцией по охране культурного наследия Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иски Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона к структурам Пермской митрополии.

Инспекция обратилась в суд, чтобы потребовать от митрополии отреставрировать церкви Михаила Архангела в Берёзовском округе и церкви Святой Троицы в селе Григорьевское Нытвенского округа. Среди требований также реставрация ансамбля Троицкого монастыря в Соликамске, который относится к объектам культуры федерального значения и является старейшим в регионе. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Сейчас все эти объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. По итогам судебных тяжб по двум спорам суд поддержал требования инспекции. Кроме того, в рамках процесса, касающегося монастыря, стороны заключили мировое соглашение. Ответчик обязался провести работы по сохранению трёх зданий постройки XVII-XVIII веков, в том числе и двух церквей.

Фото: 2Gis

Свято-Троицкий монастырь основан в конце XVII века под именем Вознесенского. В 1698-1704 годах деревянную Вознесенскую церковь монастыря заменили на каменную, а в 1731-1734 годах на месте появился ещё один каменный храм — им. преподобного Михаила Малеина.

В советские годы там размещалась пересыльная тюрьма, а в 1998 году началось его возрождение. Монастырь принял на себя обязательство обеспечить сохранности его архитектурного ансамбля.

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