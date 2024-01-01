Пермская компания разработала систему оценки рисков для здоровья в сервисе BIOT Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Парма-Телеком»

Группа компаний ITPS завершила работы в рамках гранта Фонда содействия инновациям по созданию системы оценки развития кардиометаболического риска (включает в себя риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа). Система разработана для совершенствования работы цифрового сервиса BIOT на основе технологии искусственного интеллекта и непрерывного дистанционного мониторинга показателей здоровья.

При реализации проекта были выполнены исследования с участием волонтёров 23-64 лет. В исследованиях участвовали добровольцы — люди без хронических заболеваний и люди, имеющие факторы риска, такие как избыточный вес или ожирение, высокое артериальное давление, курение или наследственность, а также люди с диагнозом сахарный диабет.

По результатам проекта точность оценки развития кардиометаболического риска системой BIOT доведена до уровня более 90% и сопоставима со стандартными методами, а точность определения пульса браслетом подтвердилась на уровне более 95%. В ходе работ по гранту, которые проводились в течение двух лет, доработано мобильное приложение для клиентов сервиса.

«Благодаря реализации проекта создана технология, способная автоматически определить уровень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, что помогает работе врачей. Система BIOT отслеживает изменения в динамике, демонстрируя улучшение или ухудшение параметров состояния здоровья. Это позволяет медицинским работникам своевременно корректировать методы лечения и профилактики, а пациентам вносить изменения в образ жизни. Комплексные исследования и разработки в рамках проекта направлены на продление активного долголетия, повышение качества и продолжительности жизни людей», — поделился руководитель Центра цифровых решений ITPS Дмитрий Тачкин.

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