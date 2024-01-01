Прокуратура в Прикамье обнаружила восемь сайтов с инструкциями по уклонению от армии И алгоритмами сдачи в плен Поделиться Твитнуть

Прокуратурой Уинского района Пермского края, в рамках проверки исполнения законодательства о воинской обязанности, военной службе и противодействии терроризму, в ходе мониторинга Интернета выявлено восемь информационных ресурсов, на которых содержались незаконные сведения. В частности, речь идёт об описании всевозможных способов уклонения от призыва на военную службу, алгоритмов сдачи в плен для военнослужащих, возможностей вступления в запрещённые организации.

Как рассказали в надзорном органе, поскольку распространение указанной информации противоречит законодательству, негативным образом отражается на общественной безопасности, а также влечёт административную и уголовную ответственность, было направлено в суд заявление о признании информации, содержащейся на данных сайтах, запрещённой к распространению на территории РФ и о её блокировке.

Ординским районным судом Пермского края требования надзорного органа были удовлетворены в полном объёме.

Отмечается, что решение суда в законную силу пока не вступило. В настоящее время доступ к ресурсам ограничен.

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