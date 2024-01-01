В восьми школах Перми выявлены нарушения безопасности Поделиться Твитнуть

В восьми школах Кировского района Перми нарушаются требования пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. К такому выводу пришли сотрудники районной прокуратуры, проведя проверки в учебных заведениях в мае-июне 2024 года.

В частности, надзорным органом выявлены факты отсутствия автономной системы экстренного оповещения, неисправности системы эвакуации, нарушения порядка организации охраны и контроля доступа в здания.

По всем выявленным нарушениям прокурор внёс представления директорам образовательных учреждений, возбуждено восемь административных дел по ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий)) и ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение пожарной безопасности).

Административные материалы направлены в уполномоченные органы для рассмотрения по существу, фактическое устранение нарушений находится на контроле районной прокуратуры.

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