Глава СК заинтересовался перебоями водоснабжения в Прикамье Жители Уинского летом живут без воды Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по поводу ненадлежащего водоснабжении в с. Уинском Пермского края. Ранее в приёмную главы СК ВКонтакте поступило обращение от жителей, которые пожаловались, что летом в населённом пункте отключат воду.

Как сообщили в пресс-службе СК, на протяжении нескольких лет из-за неисправности инженерных систем и регулярных коммунальных аварий в летнее время подача воды в жилые дома села прекращается. В результате у людей нет возможности использовать этот жизненно необходимый ресурс. Селяне уже обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Об этой ситуации рассказали пользователи соцсетей и СМИ. В СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину доложить о результатах процессуальной проверки. Ситуацию контролируют в центральном аппарате ведомства.

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