Зарина Ситдикова В Пермском крае машиниста кран-борта ударило электрическим током Пострадавший выполнял несанкционированные работы под линией электропередачи Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба филиала ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго»

В Добрянском городском округе при проведении несанкционированных работ машинист кран-борта получил удар электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго».

В компании уточнили, что инцидент произошёл в селе Залесном. Пострадавший получил разряд, когда стрела манипулятора приблизилась на недопустимое расстояние к проводу воздушно-кабельной линии электропередачи напряжением 6 кВ. Конструкция кран-борта проводов не задела, но из-за небольшого расстояния возникла электрическая дуга. От неё машинист и получил сильный удар. После происшествия мужчина был госпитализирован в больницу.

Как отметили в «Пермэнерго», в связи со случившимся компания была вынуждена подать заявление в органы внутренних дел.

В связи с инцидентом энергетики обратились к руководителям предприятий, организаций и жителям Пермского края с просьбой соблюдать меры предосторожности.

«ЛЭП — источник повышенной опасности. Необходимо неукоснительно соблюдать правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства. При проведении работ в охранной зоне ЛЭП нужно заранее согласовывать их с электросетевой организацией», — подчеркнули в «Пермэнерго».

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