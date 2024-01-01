Алёна Бронникова Рядом с ТРК «Семья» в Перми откроется центр спортивной воздушной акробатики Организация ведёт поиск сотрудников Поделиться Твитнуть

В Перми с 1 августа начнёт работу центр спортивной воздушной акробатики. Как сообщается на официальной странице ВКонтакте Федерации воздушной акробатики России RAPA, проект реализуется совместно с Пермской академией воздушной акробатики.

«С 1 августа мы открываем двери в новый спортивный комплекс "Атмосфера», — информирует организация.

Спорткомплекс откроется рядом с ТРК «Семья», на площадке бывшего батут-центра «Атмосфера» по ул. Тимирязева, 26а. Согласно опубликованным данным, площадь спортивной территории составит 1,5 тыс. кв. м, площадь 9-метровых спортзалов — 700 кв. м. Помимо этого, в здании будут работать семейное кафе, учебный центр, зона отдыха для детей. Здесь планируют проводить соревнования, фестивали, отчётные концерты, а также спортивный лагерь дневного пребывания.

В данный момент организация объявила набор тренеров по воздушной акробатике. На работу приглашаются соискатели из разных регионов России.

На сайте сообщается, что МФСОО «Федерация воздушной акробатики» была организована в 2022 году, является правопреемником Академии спорта и воздушной акробатики. Деятельность межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации направлена на развитие детско-юношеского спорта. В состав федерации входят 1 тыс. спортсменов из более 25 регионов РФ. В перечень дисциплин воздушной акробатики входят спортивный пилон, воздушное кольцо, воздушные полотна, гамак, дуэты и группы.

По данным Сбис, организация была зарегистрирована в декабре 2021 года в Пермском крае. Президент — Роман Камалов.

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