Пермский банк предлагает вклад с сохранением процентов при досрочном закрытии Минимальная сумма вклада – 50 000 руб., пополнение доступно в течение всего срока Поделиться Твитнуть

Лето время отпусков, важных покупок и неожиданных трат. Банк «Клюква» (АО КБ «Урал ФД») предлагает уникальное условие по вкладу «Максимум»: при досрочном расторжении договора доход сохранится по ставке 10% годовых. Таким образом банк позаботился о тех, кто хотел бы оформить депозит, но опасается потери дохода в случае, если вложенные средства понадобятся раньше окончания срока.

Повышенная ставка при досрочном закрытии вклада выгодно отличает предложение «Клюквы» от многих других инвестиционных продуктов на финансовом рынке. Обычно начисленные проценты пересчитываются по минимальной ставке «до востребования» – 0,01%.

Вклад «Максимум» можно открыть на 181 день со ставкой до 18% годовых. Первоначальный взнос – от 50 000 руб. Пополнение доступно в течение всего срока на сумму от 1 000 руб.

Оформить вклад можно любым удобным способом: в офисе «Клюквы» или онлайн в мобильном приложении.

Подробнее об условиях вклада «Максимум» и других выгодных предложениях в «Клюкве» можно узнать на сайте или обратиться за консультацией по телефону круглосуточной службы контакт-центра 8 (800) 100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г. uralfd.ru

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