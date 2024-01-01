Зарина Ситдикова В Прикамье до конца года построят причал для речных круизов в Музее-заповеднике «Сользавод» На территории музейного комплекса планируется создать инфраструктуру для туристов Поделиться Твитнуть

В Прикамье до конца текущего года в Музее-заповеднике «Сользавод» построят причал для приёма маломерных и круизных пассажирских судов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

С планами по развитию музейного комплекса ознакомился глава региона Дмитрий Махонин в ходе рабочей поездки в Соликамский городской округ. Осмотрев музей, губернатор отметил, что сейчас его туристический потенциал используется не полностью. Для более комфортного пребывания гостей здесь необходимо благоустроить территорию.

По данным пресс-службы главы региона, для развития музейного комплекса Соликамский округ подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».

Как рассказала заместитель министра ЖКХ Наталья Князева, проектом благоустройства предусмотрено строительство нескольких зон отдыха. В них будут расположены смотровые площадки, в том числе для маломобильных групп населения, беседки разного назначения, кафе и сувенирная лавка, детская площадка «Баржа», арт-объекты, сцена на пирсе и зона с шезлонгами. Помимо этого, планируется организовать прокат велосипедов, роликов, лыжероллеров и лыж, а также обустроить парковку для всех видов транспорта.

Общая стоимость проекта составляет более 208 млн руб. Из них в случае победы заявки Соликамска в конкурсе около 100 млн руб. составят федеральные средства, около 80 млн руб. – средства консолидированных краевого и местного бюджетов. Также планируется привлечь частные инвестиции в размере около 27 млн руб.

Дмитрий Махонин отметил, что «Сользавод» – это уникальный музей истории солеварения, включающий в себя объекты культурного наследия. Он поручил синхронизировать работы по благоустройству с проектом создания причальной инфраструктуры. По мнению главы региона, такой комплексный подход позволит достичь выполнения одной из ключевых задач — увеличить турпоток в Соликамский округ.

Музей-заповедник «Сользавод» располагается вдоль береговой линии реки Боровой и занимает порядка 2,4 га. Ежегодно его посещают свыше 860 тыс. человек.

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