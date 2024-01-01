Администрация Перми контролирует ход работ по подготовке к зиме на объектах «Т Плюс» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба компании

В Перми состоялся рабочий выезд руководства Пермского филиала ПАО «Т Плюс», Пермских тепловых сетей и представителей городской администрации по объектам системы теплоснабжения. Цель – проверить ход подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2024/25. Делегация посетила места проведения гидравлических испытаний теплосетей и монтажа новых тепломагистралей в Индустриальном и Свердловском районах Перми, а также оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей.

Первой локацией стали работы на шоссе Космонавтов, где завершена проверка 1,5-километрового участка тепловой магистрали. Мероприятия выполняются в рамках обязательных ежегодных гидравлических испытаний, которые необходимо выполнить до старта отопительного сезона 2024/25.Всего в Перми энергетики проведут профилактику более 2 тыс. км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Это необходимо для надёжного теплоснабжения горожан в будущем осенне-зимнем периоде.

Сергей Кругляков, директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: «Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся с давлением на 25% выше рабочих показателей. Это необходимо, чтобы своевременно выявить и устранить дефекты. Все работы такого рода синхронизируются с дорожными ремонтами и другими инфраструктурными проектами».

Далее был проинспектирован ход работ по монтажу новой тепломагистрали на ул. Газеты «Звезда». Здесь на участке между улицами Полины Осипенко и Белинского идёт монтаж 346 метров современного трубопровода, оснащённого системой дистанционного контроля утечек. Все работы проводятся в графике с соблюдением норм безопасности для пешеходов и водителей. Перекладка продлится до середины июля. Всего «Т Плюс» обновит 16 км теплосетей во всех районах Перми.

Игорь Субботин, заместитель главы администрации города Перми: «В этом году отопительный сезон продлился дольше ввиду холодного мая, и ремонтная кампания началась позже. Тем не менее, подготовка к зиме идёт по графику, и в настоящее время 1 тыс. многоквартирных домов Перми к отопительному сезону уже готовы. Наша общая задача – обеспечить, чтобы в квартирах пермяков будущей зимой было тепло и комфортно».

Уже в оперативно-диспетчерскую службе участники выезда обсудили одну из главных проблем – информирование о сроках отключений горячей воды. В настоящее время число домов, по которым период отсутствия коммунального ресурса превышает 14 дней, составляет менее 5% от общего количества многоквартирных зданий Перми. Было принято решение усилить работу с жилищными организациями – УК и ТСЖ – для полноценного и оперативного оповещения горожан.

Также участники выезда приняли решение активизировать работу с управляющими организациями для более быстрого подключения домов к тем участкам, где проверка теплосетей уже закончена. В целом были сделаны выводы, что процесс подготовки теплоснабжающей инфраструктуры Перми к отопительному сезону 2024/25 проходит по плану.

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