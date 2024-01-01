Зарина Ситдикова В Пермском крае среди руководителей женщин всего на 2,8% меньше мужчин При этом гендерная разница в средней зарплате составляет 33,9% Поделиться Твитнуть

На крупных и средних предприятиях Пермского края трудятся 12 675 женщин-руководителей — всего на 2,8% меньше, чем мужчин на аналогичных позициях (12 325). Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно результатам проведённого компанией исследования, при этом наблюдается разрыв в зарплате женщин и мужчин, занимающих руководящие должности в Прикамье. Гендерная разница в среднем трудовом доходе составляет 33,9% — 134 169 против 88 676 руб. (женщины получают меньше).

Данные по Прикамью незначительно отличатся от общероссийских — в целом по стране число женщин-руководителей отстаёт от числа руководителей мужского пола на 4,7%. В 56 регионах, то есть в двух третях российских субъектов руководящие должности чаще отдаются женщинам. В основном это аграрные регионы и с большой долей занятых в бюджетном секторе, в первую очередь в образовании и здравоохранении. А в 28 регионах, напротив, число мужчин-управленцев превышает число женщин-руководителей. Чаще это касается северных территорий.

«Менеджмент российских предприятий можно признать гендерно сбалансированным. Доля мужчин среди руководителей лишь незначительно выше — их 824 тыс., тогда как женщин — 785,4 тыс. По мере движения по карьерной лестнице разрыв заметно увеличивается — среди руководителей высшего звена и высших должностных лиц удельный вес женщин заметно снижается и составляет 35% против 65% у мужчин, — обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова. — Гендерный зазор в заработках также растёт по мере движения вверх: в среднем женщины-руководители получают на 32,9% меньше мужчин, или 111,5 против 166,3 тыс. руб. до вычета НДФЛ. Разница же в зарплатах высшего руководства вырастает до 42,1%: в этом сегменте женщины в среднем получают 155,4 тыс. руб., а мужчины — 268,3 тыс. руб.».

Как уточнили авторы исследования, для анализа были использованы данные Росстата, которые собираются один раз в два года по итогам октября. Объектами наблюдения были юридические лица всех форм собственности, без субъектов малого предпринимательства. В подборку также не вошли компании в сфере финансов и страхования, государственного управления и обеспечения военной безопасности. В основу исследование легли сведения о работниках, полностью отработавших октябрь 2023 года.

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