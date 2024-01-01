Зарина Ситдикова В Прикамье в рамках нацпроекта стартовал ремонт дорог в сельских территориях За сезон планируется привести в порядок 22 км дорожного покрытия Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае начался ремонт дорог в сельских территориях. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает министерство транспорта Прикамья.

Как уточнили в ведомстве, техника уже работает на нескольких участках дороги Нытва—Григорьевское—Ильинский, вдоль которой расположено большое количество населённых пунктов. Общая протяжённость обновляемого дорожного полотна составляет 3 км. Сейчас подрядная организация ООО «РемДор» уже выполнила фрезерование верхнего слоя. Два года назад на этой дороге в рамках нацпроекта уже был проведён капитальный ремонт на участке длиной 9,4 км. Это позволило заменить переходный тип его покрытия на асфальтобетон.

В Уинском округе ООО «Ремдор» приводит в порядок два участка дорог Михино—Уинское и Уинское—Деменёво общей протяжённостью 2,5 км. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие, обустроены обочины и нанесена разметка. Оба участка ведут к административному центру муниципального образования.

В минтрансе отметили, что население округа составляет почти 10 тыс. человек, поэтому очень важно обеспечить для них транспортную доступность в с. Уинское, где расположены медицинские и учебные учреждения, отделение почтовой связи и банк.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что нацпроект позволяет подходить к ремонту дорог комплексно. Благодаря этому на ремонтируемых участках появляется не только новый асфальт, но и устанавливаются ограждения, остановочные павильоны, организуются съезды, тротуары, оборудуются светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Всё это делает дороги комфортными и безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Кроме того, обновление ключевых транспортных артерий способствует развитию муниципалитетов и Пермской агломерации в целом.

По информации регионального минтранса, в течение строительного сезона ремонт дорог будет также выполнен в Березниковском, Частинском, Ильинском, Гайнском, Осинском и других округах Пермского края. Всего в этом году благодаря нацпроекту будут отремонтированы 22 км дорог в сельской местности.

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