Бензин в Прикамье подорожал за неделю в среднем на 21 копейку Рост на топливо зафиксирован в 77 регионах РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя стоимость автомобильного топлива в Пермском крае за прошедшую неделю выросла на 21 коп. и составила 56,27 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов с 18 по 24 июня. За предыдущую неделю рост составлял 17 коп.

Согласно опубликованной информации, стоимость одного литра АИ-92 выросла на 21 коп. и составила 51,90 руб., АИ-95 — на 21 коп., до 56,41 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 21 коп., до 66,17 руб. Литр бензина марки АИ-98 теперь на 25 коп. дороже — 71,29 руб.

Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край продолжает лидировать по ценам на все виды топлива, кроме АИ-98. Эта марка по-прежнему самая дорогая в Ульяновской области.

За неделю с 18 по 24 июня рост цен на бензин был зафиксирован в 77 субъектах РФ. Значительнее всего цены выросли в Республике Коми (+1,5%). Снижение было отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%) и Забайкальском крае (-0,2%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.