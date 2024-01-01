В выходные в центре Перми перекроют улицы для транспорта Изменится схема движения для нескольких автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Из-за ремонта трамвайных путей, который сейчас идёт на ул.Борчанинова, с 23:00 28 июня до 05:00 1 июля в Перми будет перекрыт сквозной проезд по ул. Ленина через Борчанинова. Об этом сообщили в городском депртаменте транспорта.

Изображение: департамент транспорта Перми

В связи с закрытием движения автобусные маршруты №10, 14, 50, 68 и 81 в сторону ЦУМа и Коммунального моста проследуют по улицам Крисанова, Петропавловской и Попова.

Автобусы №6, 10, 14, 35, 50, 68 и 81 в сторону площади Гайдара пройдут по улицам Попова, Екатерининской и Крисанова, а №46 маршрут пустят по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.

Автобусы №49 будут следовать по улицам Попова, Екатерининской и Крисанова в направлении Перми II, а в направлении микрорайона Заозерье по улицам Борчанинова, Луначарского и Попова.

Изменится также схема движения для маршрутов №67, 72 и 300т. В частности, №67 маршрут будет изменён лишь при следовании в сторону Заостровки. Автобусы перенаправят по улицам Екатерининской и Крисанова. Автобусы №72 в сторону Индустриального района поедут в объезд по улицам Попова и Екатерининской, в сторону ЦУМа — без изменений.

Маршрут №300т проследует в объезд перекрестка по улицам Крисанова, Петропавловской и Попова.

Для остальных автобусных маршрутов, которые курсируют по улицам Борчанинова и Ленина, изменений не будет.

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