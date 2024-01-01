На машиностроительном заводе в Пермском крае произошёл пожар Эвакуированы 200 человек Поделиться Твитнуть

В Очёре Пермского края случился пожар на машиностроительном заводе, расположенном на ул. Малышева. Сообщение о возгорании поступило 26 июня в 12:15.

К месту вызова выехали 27 спасателей и девять спецмашин. Как установили прибывшие на место огнеборцы, горел утеплитель в штанговом цехе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар был локализован в 12:27, а полностью ликвидирован в 12:32.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались 200 человек. В ходе происшествия никто не погиб и не пострадал

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку, выясняют обстоятельства и устанавливают причину пожара.

АО «Очёрский машиностроительный завод» — единственное в России специализированное предприятие по производству насосных штанг. Общая площадь территории, на которой расположены производственные цеха и вспомогательные помещения, составляет порядка 45 тыс. кв. м. Общая численность работников ОМЗ — более 800 человек.

В настоящее время завод является самым крупным предприятием в России и Европе, способным производить более миллиона штанг насосных в год.

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