Разработка Пермского НОЦ в кампусе «Будущее Пармы» позволит бизнесу на 20% снизить затраты Добывающие предприятия смогут сократить расходы на эксплуатацию и инвестиции Поделиться Твитнуть

Фото: межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы»

В кампусе «Будущее Пармы» Пермский научно-образовательным центром «Рациональное недропользование» планирует создать уникальный научно-технологический продукт для предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. Он позволит бизнесу существенно сократить затраты. Подробнее о новой разработке было рассказано на стратегической сессии по созданию в России сети университетских кампусов мирового уровня, которая прошла в Москве на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Участие в мероприятии приняли команды из восьми территорий, в том числе из Пермского края. Собравшиеся определили тематические специализации своих кампусов, а также обсудили кооперацию университетов с ведомствами и индустриальными партнёрами.

Представители межвузовского кампуса «Будущее Пармы» рассказали о сотрудничестве с Пермским НОЦ «Рациональное недропользование». Вместе с научно-образовательным центром в рамках тематического направления «Недра Пармы» готовится отдельный научно-технологический продукт — программный комплекс «Цифровой двойник бизнес-сегмента нефтедобычи в топливно-энергетическом комплексе».

Высокотехнологичная разработка — готовая отечественная информационная система, которую в 2024-2028 годах планируется оснастить дополнительными модулями. Проект относится к категории критических технологий поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи. В результате его практического внедрения отраслевые предприятия смогут сократить на 20% эксплуатационные затраты и на 5% — инвестиционные.

«Межвузовский кампус "Будущее Пармы" занимает центральное место в государственной программе научно-технологического развития Пермского края. На сегодняшний день, во взаимодействии с НОЦ "Рациональное недропользование" и восьмью государственными пермскими вузами мы разрабатываем 43 образовательных и технологических продукта — это образовательные программы, новые технологии и материалы, востребованные предприятиями реального сектора экономики Пермского края. Наша основная задача использовать синергетический эффект межвузовского взаимодействия в кампусе для достижения технологического лидерства России», — отметил в ходе стратегической сессии заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов.

Напомним, межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы» создаётся в Пермском крае благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Он будет расположен в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. В нём разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит более 160 тыс. кв. метров.

Научная инфраструктура кампуса позволит талантливой молодёжи региона заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, внедрять разработки в производственные процессы промышленных предприятий региона.

Строительные работы на объекте планируется начать во втором полугодии 2024 года.

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