Зарина Ситдикова В этом году музыкальный фестиваль «Причал» пройдёт в Перми в новом формате Событие сменит локацию Поделиться Твитнуть

В 2024 году летний городской музыкальный фестиваль «Причал» (6+) меняет локацию и переносится на территорию новой набережной Кировского района Перми. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

Фестиваль пройдёт 27 июля. На набережной будут расположены несколько музыкальных площадок, детская зона, зона мастер-классов и фуд-зона. На главную сцену выйдут молодые исполнители. Сейчас организаторы ведут сбор заявок на участие в концертной программе мероприятия.

По словам организаторов, вместе с новыми локациями и музыкантами гостей события ждут новые фестивальные и концертные формы.

Напомним, ранее «Причал» проходил на единственном судостроительном предприятии на Урале – «Пермской судоверфи». В прошлом году фестиваль был посвящён 300-летию города и ориентирован на поддержку молодых музыкальных исполнителей, популяризацию промышленного туризма и истории Перми, развитие патриотизма и любви к малой Родине. Музыкальную программу фестиваля «Причал» составили исключительно пермские артисты и уроженцы города. Специальным гостем мероприятия стала российская актриса Екатерина Шпица, которая выступила совместно с камерным оркестром «Орфей».

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