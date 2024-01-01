В Перми поднимут налог на землю для собственников гаражей и овощных ям Решение приняли депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

На состоявшейся 25 июня пленарке Пермской городской думы депутаты своим решением подняли налоговую ставку на землю для владельцев индивидуальных гаражей и овощных ям. Для собственников таких объектов ставка будет поэтапно повышаться до 1,5%. Действующая ставка — 0,2%. Этим решением депутаты привели налоговую ставку для участков под гаражами в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Эти изменения вступят в силу с 1 января в 2025 года. Таким образом, земельный налог с учётом изменений будет начислен только в 2026 году.

Теперь ежегодно сумма налога для физических лиц будет увеличиваться не более чем на 10% от начислений предыдущего года. В 2025 году земельный налог увеличится до 0,5% от кадастровой стоимости участка, в 2026 году — до 1%, а в 2027 году и последующие годы — до 1,5%. Как пояснила на заседании думы замглавы администрации Перми Ольга Андрианова, ставка в 1,5 % для физических лиц в полном объеме будет применяться примерно через 21 год. Для юридических лиц переход на новые правила будет осуществляться в течение трех лет.

В то же время если владельца гаража есть льготы по уплате земельного налога, то он сохраняются. Такими льготами пользуются, например, многодетные семьи, пенсионеры и предпенсионеры, инвалиды и др.

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