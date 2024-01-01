Зарина Ситдикова За год средняя покупаемая в новостройке Перми квартира уменьшилась по площади и подорожала Рост стоимости составил 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

За прошедший год средняя стоимость 1 м2 на рынке первичной недвижимости Перми выросла на 20,4% и составила до 134 тыс. руб. Об этом сообщил аналитический сервис «Объектив.РФ».

По данным экспертов, площадь средней покупаемой на рынке пермской квартиры в мае 2024 года составила 50,2 м2 — это на 6,5% меньше, чем годом ранее.

Стоимость жилья в новостройке Перми за год выросла на 12,6%. Если в прошлом году новую квартиру можно было купить за 5,97 млн руб., то сейчас средний показатель цены на недвижимость составляет до 6,72 млн руб.

Согласно данным сервиса, сейчас квартира-студия в Перми обойдётся покупателю в 4 млн руб. (цена увеличилась на 4,3%, а площадь сократилась на 13,6%). Однокомнатные квартиры в столице Прикамья продаются за 5,4 млн руб. (+11,9%), они стали меньше на 4% от средней площади в прошлом году. Средняя стоимость 2-комнатных квартир составляет 8 млн руб. (+15,5%), в размере они потеряли около 1%. Меньше всего по площади сократились 3-комнатные квартиры (–0,2%), но их цена выросла на 29,9%. Значительнее всего подорожали 4-комнатные квартиры (+47,3%), но при этом габариты такой недвижимости, в отличие от других, увеличились на 7,8%.

По данным руководителя Центра маркетинговых исследований «Объектив» Ксении Чернецкой, росту цен на рынке недвижимости способствует несколько факторов: сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16%, общая инфляция и удорожание не только строительных материалов, но и работ — отрасль столкнулась с дефицитом кадров. Кроме того, спрос на новостройки в Перми в мае вырос в преддверии отмены программ льготной ипотеки.

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