Зарина Ситдикова В Прикамье суд обязал чиновников создать инфраструктуру на участках для многодетных За 10 лет муниципалитет так и не построил для семей коммунальные сети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По требованию прокуратуры Березниковский городской суд обязал муниципалитет обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки для многодетных семей. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Как пояснили в надзорном органе, в 2014 году власти Березников выдали семьям с тремя и более детьми земельные наделы в д. Шарапы. Многодетным предлагалось построить там частные дома. Однако за более чем 10 лет чиновники так и не смогли обеспечить эту территорию инженерной инфраструктурой — системами водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Более того, действующая инвестиционная программа муниципалитета предусматривает строительство сетей в Шарапах лишь до 2040 года.

Для защиты интересов многодетных семей прокурором было направлено исковое заявление в суд о признании незаконным бездействия местной администрации и возложении обязанности на Березниковский городской округ организовать строительные работы.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования надзорного органа. Чиновникам дано два года на исполнение судебного решение с момента его вступления в законную силу.

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