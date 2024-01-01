Зарина Ситдикова Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят специальный поезд-экспресс Он будет курсировать в течение двух дней по мультимодальному маршруту Поделиться Твитнуть

Фото: Свердловская железная дорога

Свердловская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда «Ласточка» для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» (16+) в Губахе. Об этом сообщает пресс-служба филиала ОАО РЖД.

По данным СвЖД, фестивальный экспресс будет курсировать 29 и 30 июня по направлению Пермь II—Углеуральская—Пермь II. На станции Углеуральской пассажиров будет ждать автобус до Губахи. Оператором мультимодального маршрута выступает АО «Пермская пригородная компания».

С вокзала Пермь II экспресс №7130 будет отправляться 9:07 с остановками на станциях Пермь I, Мотовилиха, Молодёжная, Лёвшино. В обратную сторону «Ласточка» №7129 отправится со станции Углеуральской в 00:45. Расписание автобуса соответствует по времени прибытию и отправлению поезда.

Как отмечают в ППК, график движения электропоезда составлен таким образом, чтобы днем пермяки успевали к началу мероприятия, а вечером могли вернуться домой. Общее время в пути составит 3 часа 23 минуты.

По данным СвЖД, стоимость единого билета на электричку и автобус в одну сторону составляет 516 руб. (детский – 155 руб.). Их можно приобрести во всех пригородных кассах. Можно также отдельно приобрести электронный билет на «Ласточку» через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или на сайте ППК, а билет на автобус докупить уже во время поездки в электричке.

Напомним, XIII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» будет проходить в Губахе с 28 июня по 3 июля. Откроет событие «Закат на Крестовой», который состоится в субботу, 29 июня, но первые ландшафтные показы зрители смогут увидеть уже 28 июня, в пятницу. Среди фестивальных площадок будут также различные локации заброшенного шахтёрского города-призрака Верхней Губахи и всесезонного курорта «Губаха».

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