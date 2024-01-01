Алёна Бронникова Пермский край опустился в рейтинге по экономическому потенциалу Регион занял 11-е место Поделиться Твитнуть

Фонд развития гражданского общества опубликовал новый рейтинг российских регионов по экономическому потенциалу. Согласно представленной информации, в первом квартале 2024 года Пермский край занял 11 место, опустившись на две строчки по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года.

Рейтинг составлен на основании данных ФНС и Росстата, приведённых за рассматриваемый период. Для оценки использовались три критерия: уплаченный НДС, средняя заработная плата на 1 апреля и прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.

Пермский край занял девятое место по фактически уплаченному в бюджет НДС, 32-е место по уровню заработной платы, а по прибыли предприятий — 15-е место. Сводная оценка составила 18,67.

Среди лидеров, как и в прошлом году, оказались Москва, ХМАО-Югра и ЯНАО. Свердловская область тоже опустилась в данном рейтинге, но осталась в ТОП-10, заняв восьмое место.

Целью исследования является оценка экономической эффективности реального сектора экономики российских регионов, который в первую очередь обеспечивает благосостояние населения.

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