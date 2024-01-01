Зарина Ситдикова В Перми из-за проведения первенства России по триатлону ограничат движение транспорта Во время соревнований центральная набережная Камы будет закрыта Поделиться Твитнуть

В Перми 29 и 30 июня пройдёт первенство России по триатлону в спринте среди спортсменов 18-23 лет (0+). В связи с проведением соревнований в воскресенье в центре города будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщается на странице министерства физической культуры и спорта Пермского края ВКонтакте.

В ведомстве уточнили, что площадкой для состязаний станет район центральной набережной Камы и ж/д вокзала Пермь I. С 6:00 до 13:00 30 июня временно прекратится движение всех видов транспорта на участках:

– ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Монастырской, 2;

– ул. Куйбышева от ул. Монастырской до ул. Советской;

– ул. Газеты «Звезда» от ул. Советской до ул. Газеты «Звезда», 2а;

– ул. Газеты «Звезда» от ул. Советской до ул. Ленина;

– ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Советской;

– ул. 25 Октября от ул. Монастырской до ул. Советской;

– ул. Горького от ул. Монастырской до ул. Советской;

– ул. Советской от ул. Газеты «Звезда» до Тополевого переулка;

– ул. Петропавловской от Тополевого переулка до ул. Сибирской;

– Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Ленина.

По данным регионального минспорта, в первенстве примут участие более 60 сильнейших молодых триатлетов страны. Ещё более 200 участников соберёт турнир любителей триатлона на дистанции КАМА sprint.

Главные старты пройдут 30 июня с 7:00 до 14:00. Первым этапом соревнований станет заплыв на 750 м. Следом состоится заезд на велосипеде протяжённостью 20 км. На третьем этапе спортсменам предстоит пробежать 5 км.

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