На пермской ТЭЦ-13 отремонтируют единственный в «Т Плюс» газотурбинный двигатель авиационного типа Поделиться Твитнуть

В Перми на ТЭЦ-13 Пермского филиала ПАО «Т Плюс» временно заменят газотурбинный двигатель ПС-90ЭУ-16А, разработанный на базе авиационного. Это единственный подобный двигатель, который используется на объектах группы «Т Плюс». Оборудование отправят на завод-изготовитель для капитального ремонта. Сейчас производится демонтаж оборудования.

Газотурбинный двигатель ПС-90ЭУ-16А работает в составе электростанции под станционным № 4 мощностью 16 МВт и ремонтируется на заводе-изготовителе каждый раз после выработки 25 тыс. часов. Там двигатель разбирают, проверяют на наличие дефектов и устраняют их, меняют детали разового использования и элементы с ограниченным ресурсом. После ремонта оборудование проходит испытания на стенде завода-изготовителя и возвращается на ТЭЦ полностью готовым к эксплуатации.

Этот капитальный ремонт станет для двигателя третьим. В связи с большой продолжительностью заводского ремонта из-за высокой загрузки предприятия двигатель впервые временно заменят на аналогичный по договору аренды. Благодаря этому «Т Плюс» сможет эксплуатировать энергетическую установку в период ремонта собственного газотурбинного двигателя и, тем самым, обеспечивать надёжное теплоснабжение м/р Гайва и экономичную выработку электроэнергии ТЭЦ-13.

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