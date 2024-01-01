Алёна Бронникова На снос аварийных домов в Березниках власти выделили 445 млн рублей За два года планируется ликвидировать 24 дома Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

МКУ «Управление капитального строительства» ищет подрядчика для сноса 24 аварийных жилых домов в Березниках (Пермский край). Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 445,3 млн руб.

Подрядчик должен будет снести здания по ул. Коммунистической, 4, Ломоносова, 74 и 85, Матросова, 21, Нахимова, 21, Панфилова, 17 и 26, Свердлова, 29а, 31, 33а, 100 и 108, Тельмана, 12, Челюскинцев, 6, 7 и 8, Юбилейной, 48, 50 и 54, а также на пр. Ленина, 18, 21, 24, 26, и пр. Советском 47.

Согласно реестру ЖКХ, почти все указанные дома были признаны аварийными по причине техногенного характера. Шесть из них (на Матросова, Нахимова, Панфилова, Челюскинцев, 7 и 8) признаны аварийными вследствие физического износа.

Средства на ликвидацию непригодных для проживания домов будут выделены из городского и краевого бюджетов. Срок подачи заявок для участия в конкурсе — 11 июля, итоги подведут 16 июля. Срок исполнения условий контракта — с 29 июля 2024 года по 1 июня 2026 года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.