УФАС Прикамья выявило 93 нарушения при проведении госзакупок Вынесено постановлений о штрафах на сумму более 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

За шесть месяцев 2024 года Пермское УФАС выявило 93 нарушения требований законодательства при проведении госзакупок, выдано 88 предписаний. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Всего за первую половину года в управление поступило 266 жалоб на действия заказчиков, аукционных, конкурсных комиссий. Обоснованными признаны 42 из них. Также в УФАС поступило 204 обращения заказчиков о включении информации о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков (92 — об уклонении от заключения контракта и 112 — в связи с расторжением контрактов в одностороннем порядке).

В реестр была занесена информация о 20 участниках, уклонившихся от подписания контракта и о 52 участниках, с которыми контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Всего с начала года возбуждено 226 административных дел. Вынесено постановлений о штрафах на общую сумму более 1,6 млн руб. В бюджет уже поступило около 802,5 тыс. руб.

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