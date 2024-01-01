В Перми на Каме спасли мальчика и девочку Детей сносило течением Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудники городской службы спасения помогли двум подросткам выбраться из воды, которых начало сносить течением во время купания в реке. Происшествие случилось 21 июня в районе бывшего порта, сообщается на официальной странице МКУ «Пермская городская служба спасения».

Как пояснили в организации, на пульт оперативного дежурного службы поступило сообщение о двух детях 13-14 лет, которых сносит по течению в ста метрах от берега в районе Решетниковского спуска в начале набережной.

«Спасатели на катере Русбот незамедлительно выехали к месту на разведку. В ходе разведки были обнаружены двое детей 12 лет, мальчик и девочка, которые держались за стену здания грузового порта», — рассказали спасатели.

Детей эвакуировали на берег и передали полицейским для дальнейших выяснений обстоятельств.

Спасатели напомнили о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха у воды.

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