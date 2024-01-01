Жителя Осы осудили на 9 лет за убийство приятеля Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Осе суд вынес приговор 49-летнему местному жителю. Его осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), приговорив к девяти годам лишения свободы.

Как установили следствие и суд, в ночь 12 февраля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития в Осе, из-за личных неприязненных отношений нанес своему 61-летнему приятелю множественные удары ножницами в область шеи. После полученных телесных повреждений потерпевший в этот же день скончался в больнице.

Обвиняемого осудили на девять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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