Зарина Ситдикова В Перми открылась мультимедийная выставка достижений отечественной науки «Россия — миру» Она рассказывает о значимых открытиях и разработках российских и советских учёных Поделиться Твитнуть

Фото: исторический парк «Россия — моя история»

В Перми в историческом парке «Россия — моя история» с 21 июня начала работу выставка «Россия — миру» (6+), посвящённая наиболее значимым достижениям отечественной науки от Ломоносова до наших дней, а также историям о 40 русских и советских учёных-первооткрывателях. Среди них математики, химики, физики, в том числе астрономы и атомщики, а также авиаконструкторы и создатели космических аппаратов, врачи и биологи, инженеры-изобретатели и историки.

Мультиформатный интерактивный проект включает в себя 40 видеолекций журналиста «Аргументов и фактов», историка Константина Кудряшова.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной, — считает генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков. — Конечно, представители старших поколений знают многие из этих фактов. Но у молодёжи сейчас таких знаний недостаточно. Наш проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение».

Для удобства экспозиция доступна в офлайн- и онлайн-форматах. При этом на сайте проекта «Россия — миру» в дополнение к ретроспективе развития российской и советской науки размещён также Музей детских изобретений, созданный командой «АиФ-Прикамье».

«Это виртуальный музей, где можно увидеть изобретения, созданные пермскими школьниками 7-18 лет. Мы считаем, что подобные проекты стимулирует молодое поколение к науке и научно-техническому творчеству. Это будущие учёные, исследователи и изобретатели, которые через несколько лет станут героями проекта «Россия — миру», — рассказала генеральный директор «АиФ-Прикамье» Марина Масленникова.

Фото: исторический парк «Россия — моя история»

Во время презентации выставки в Перми представители власти и научного сообщества, юные изобретатели и их наставники поделились мнениями о значимости проекта для Пермского края и страны.

Заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова считает, что виртуальный формат обеих выставок открывает большие возможности для жителей региона.

«Если бы мы собирали выставку «Россия — миру», что называется, вживую: с уникальными элементами и экспонатами, — то в лучшем случае её бы увидели жители Москвы и Санкт-Петербурга, потому что участие в её создании принимали 20 музеев и различных институций, и все их личные фонды и документы разрознены по разным музеям. Формат, который предлагает «Россия — моя история», во-первых, помогает объединить людей из разных сфер, во-вторых, показать это людям. Виртуальный формат в этом смысле очень удобный и более интересен для молодого поколения», — отметила она.

Проект «Россия — миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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