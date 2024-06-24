Зарина Ситдикова В Пермском крае очистят реку Сарабаиху От ила и мусора будет также почищен пруд Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Журавлёв

Министерство природных ресурсов Пермского края по заявке Култаевского территориального управления получило согласование Камского бассейнового округа на расчистку русла реки Сарабаихи и пруда. Для проведения работ ведомство также защитило проект в Росводресурсах, благодаря чему он был включен в перечень мероприятий, финансируемых из федерального бюджета. Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном минприроды.

Как уточнили в ведомстве, по итогам конкурсных процедур подрядчиком для выполнения работ стало ООО «Глобал Проект» (г. Самара). Накануне специалисты минприроды Прикамья, администрации Пермского муниципального округа и Култаево совместно с представителями подрядной организации провели выездное совещание и определили площадки для временного размещения строительного городка, складирования иловых отложений и мусора, а также маршруты передвижения техники по территории села и суточный режим выполнения работ.

«В ближайшее время на пруд выйдут геодезисты, которые проведут предварительную работу по определению береговой линии и объёмов вынимаемого ила со дна пруда. На период проведения очистных мероприятий воду из пруда спускать не будут. Обращаем внимание жителей, что во время проведения работ купаться в водоёме нельзя! Это опасно для жизни», — отметили в краевом минприроды.

Фото: Алексей Журавлёв

В соответствии с техзаданием для очистки водоёмов подрядчик будет использовать современное оборудование — экскаватор-амфибию, который позволяет чистить дно в наполненном водоёме.

Начало выполнения работ — 1 июля текущего года, завершение работ — ноябрь 2026 года. За это время предстоит расчистить около трёх км русла реки от иловых отложений, водно-болотной, древесно-кустарниковой растительности и отходов.

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