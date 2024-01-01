Метод ранней диагностики болезни Альцгеймера разработан в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Учёные Пермского политеха разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера. Он основан на данных магнитной восприимчивости вен головного мозга. Если показатель будет низким, значит белок (гемоглобин) хорошо проходит по венам, если высоким, значит есть утолщение стенок вен, пациент находится в зоне риска.

«Были проанализированы данные 81 пациента, и выяснилось, что есть две вены, которые являются наиболее информативными. А именно: базальные вены и вены таламуса в левом и правом полушариях головного мозга. Ранее это было неизвестно, — рассказал начальник управления организации научных исследований Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Алексеев. — В этом заключается первое принципиальное отличие нашего метода от существующих. Второе важное отличие — имея томографический снимок, мы смотрим не на конкретное значение магнитной восприимчивости, которое измеряется числом, например, 178, а на категорию этого показателя — низкая, средняя или высокая. И затем по набору значений магнитной восприимчивости вены таламуса и базальной вены в левом и правом полушариях мы последовательно определяем их сочетание и качественное состояние мозга».

С помощью данного метода верный диагноз был установлен в 95% случаев. И только в 5% потребовались дополнительные исследования.

На разработку пермских учёных уже выдан патент.

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