Алёна Бронникова В Перми 24 июня в Каме обнаружили тело мужчины Правоохранительные органы проводят проверку Поделиться Твитнуть

фото: служба спасения Перми

В Перми 24 июня жители Кировского района обнаружили в Каме, недалеко от берега, тело человека. В соцсетях появилось видео очевидцев, на кадрах которого видно, как его извлекли из воды. На месте в это время уже находились сотрудники правоохранительных органов. В краевом МВД рассказали, что тело принадлежит неизвестному мужчине.

«Сегодня в утреннее время в дежурную часть отдела полиции № 3 (дислокация Кировский район) УМВД России по г. Перми поступило сообщение от очевидца о том, что в Каме, вблизи берега, находится тело неизвестного. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — сообщили «Новому компаньону» в ведомстве.

В настоящее время по данному факту организована проверка. Личность погибшего устанавливается. В СКР по Пермскому краю также прокомментировали, что в данный момент сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

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