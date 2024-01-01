Пермь вошла в число городов-миллионников, жители которых смогут позволить себе семейную ипотеку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» и финансового маркетплейса «Выберу.ру» проанализировали расчёты первоначального взноса за жильё в российских городах-миллионниках и сопоставили сумму ежемесячного платежа и требуемого дохода с официальной зарплатой, которая нужна для одобрения заявки заёмщика. После 1 июля покупателям новостроек станет недоступной льготная ипотечная программа под 8%, её сменит семейная ипотека под 6%, которая, как считают эксперты отрасли, возьмёт на себя роль главного драйвера рынка недвижимости.

По условиям семейной ипотеки, сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 млн руб., а для остальных городов — 6 млн. Но на хорошую двухкомнатную квартиру с первоначальным взносом в 20% этой суммы хватит не везде. В столице для покупки «двушки» по средней цене 20,6 млн руб. первоначальный взнос должен составлять 8,6 млн руб. (42% от цены квартиры). В Казани это порядка 46%, в Нижнем Новгороде — 43%, в Краснодаре — 33%, в Красноярске — 23%, в Ростове-на-Дону — 21% — то есть в 11 миллионниках из 16.

Лишь в пяти городах-миллионниках семьи могут уложиться в минимальный взнос 20%. Это Санкт-Петербург, Челябинск, Воронеж, Волгоград и Пермь.

Для исследования специалисты взяли стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке из собственной аналитики. Суммы первоначального взноса и ипотечного платежа вычислены с помощью ипотечного калькулятора «Выберу.ру».

Кроме того, в исследовании рассчитан ежемесячный платёж для максимально допустимого срока кредитования в 30 лет, и требуемая при этом сумма дохода заемщика.

Победителями ипотечной гонки оказались жители Перми — здесь и первоначальный взнос потребуется всего в 20%, и зарплата позволяет выплачивать ипотеку.

Таблица сравнения реального ежемесячного дохода с требуемым при семейной ипотеке

Таблица: портал "Мир квартир"

По словам генерального директора федерального портала «МИР КВАРТИР» Павла Луценко, эти расчёты усреднённые, а в реальной жизни у многих семей есть возможность взять льготную ипотеку под 6%, подобрав квартиру не по средней цене, дешевле, но дальше от центра города и с меньшей площадью.

«Кто-то покажет банку более высокий доход, если в семье работают оба родителя, а кто-то достанет накопления или продаст имеющуюся недвижимость, чтобы сделать первоначальный взнос побольше. Тем не менее, огромному числу семей не по карману даже субсидируемая государством ипотека, так что рассчитывать на высокий спрос на рынке новостроек в ближайшем будущем не приходится», — отметил он.

Гендиректор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко считает, что семейная ипотека в её существующих параметрах доживает последние дни, а после 1 июля льготный кредит по ставке 6%, «скорее всего, останется доступным для заёмщиков с детьми до 6 лет либо семьям с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в малых городах, где нет массового строительства».

Для остальных групп семейных заемщиков ставка кредита может вырасти вдвое, а следом удвоятся и ежемесячные платежи. Это отразится на доступности госпрограммы. Рынок ипотечных новостроек может потерять до 60% спроса. Вот почему интерес к этому виду льготного кредита в мае-июне резко вырос, несмотря на заоблачные цены на квартиры.

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